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«بابا السلام».. كيف ودع جيوفاني البابا فرنسيس؟
26 ابريل 2025 19:51
الفاتيكان
أميركا اللاتينية
البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان
الكنيسة الكاثوليكية
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