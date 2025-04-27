انطلاق «القمة الثقافية أبوظبي»

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مينا مسعود يسرد الحكاية العربية بعين عالمية في «أبوظبي للكتاب»
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علوم الدار
انطلاق «القمة الثقافية أبوظبي»
27 ابريل 2025 18:07
منارة السعديات
دائرة الثقافة والسياحة
القمة الثقافية
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