الإثنين 28 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
انطلاق معرض سوق السفر العربي 2025
28 ابريل 2025 18:42
معرض سوق السفر العربي
سوق السفر العربي
دبي
الإمارات
سوق السفر العربي بدبي
معرض سوق السفر
فيديوهات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اليوم.. تيم لاب فينومينا أبوظبي يستقبل الزوار
18 ابريل 2025
اقتصاد
اقتصاد
سفينة إماراتية صديقة للبيئة
17 ابريل 2025
اقتصاد
اقتصاد
ضريبة الشركات: تسجيل.. غرامات.. إعفاءات
29 مارس 2025
اقتصاد
اقتصاد
جزيرة الجبيل.. العيش وسط الطبيعة
6 مارس 2025
اقتصاد
اقتصاد
تعرّف على مؤشر الإيجارات الذكي في دبي
7 يناير 2025
أخبار ذات صلة
الرياضة
«سمحة» تهدي «هجن الرئاسة» سيف الإمارات
اقتصاد
خبراء يؤكدون لـ«الاتحاد»: أداء «استثنائي» للقطاع السياحي في الإمارات منذ بداية العام
الرياضة
«الوارية» تُعانق سيف «الحول المفتوح» في مهرجان المرموم التراثي
علوم الدار
الإمارات تشارك في «أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025»
الرياضة
«سمحة» تهدي «هجن الرئاسة» سيف الإمارات
اليوم 20:07
اقتصاد
خبراء يؤكدون لـ«الاتحاد»: أداء «استثنائي» للقطاع السياحي في الإمارات منذ بداية العام
اليوم 01:26
الرياضة
«الوارية» تُعانق سيف «الحول المفتوح» في مهرجان المرموم التراثي
27 ابريل 2025
علوم الدار
الإمارات تشارك في «أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025»
27 ابريل 2025
شاهد أيضًا
الرياضة
ليفربول يعادل «القياسية 20» في «البريميرليج»
الأخبار العالمية
بوتين يعلن هدنة لمدة 3 أيام
الأخبار العالمية
انقطاع الكهرباء يربك مطارات أوروبا
التعليم والمعرفة
ابن سينا.. الشخصية المحورية لـ«معرض أبوظبي الدولي للكتاب»
الأخبار العالمية
انقطاع الكهرباء في دول أوروبية
التعليم والمعرفة
ثقافة الكاريبي.. ضيف شرف «معرض أبوظبي للكتاب 2025»
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©