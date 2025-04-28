الإثنين 28 ابريل 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
انقاذ مهاجرين قبالة سواحل تونس
دراسة جديدة تكشف مفاتيح التعامل مع التحدي السكاني في أوروبا
الإمارات والبحرين تناقشان تعزيز فرص التعاون في القطاع السياحي
سلطان القاسمي يفتتح المباني الجديدة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في منطقة براشي
خبيرتان: السرد القصصي لبناء جيل يتمتع بالصلابة النفسية
كتاب وتربويون: الشعر الغنائي ينمي خيال وقاموس الطفل اللغوي
غداً.. انطلاق دبي العالمي للإغاثة والتنمية «ديهاد» 2025
الإمارات تدعم أهالي غزة لمواجهة المجاعة
السودان يشهد أكبر «أزمة نزوح» في العالم
اليمن: الحوثي يستخدم المدنيين دروعاً بشرية
«الأونروا» تعلن نفاد إمداداتها من الطحين بالقطاع
الكرملين: العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية مستمر
الرئاسة السورية: وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر
قصف مبنى في ضاحية بيروت عقب تحذير إسرائيلي
الأردن: ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة
مستوطنون يدمرون مدرسة فلسطينية في الخليل
مصر وأستراليا: رفض استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين
باكستان: مقتل 54 مسلحاً تسللوا عبر الحدود
وكيل وزارة «الصحة» لـ «الاتحاد»: إنجازات نوعية ومستقبل مستدام للمرأة الإماراتية بالقطاع الصحي
«الإسكان الميسر» يوفر 10 آلاف وحدة سكنية
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة
ابن سينا.. الشخصية المحورية لـ«معرض أبوظبي الدولي للكتاب»
28 ابريل 2025 20:00
أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
الإمارات
أبوظبي للكتاب
معرض الكتاب
ابن سينا
فيديوهات ذات صلة
التعليم والمعرفة
التعليم والمعرفة
ثقافة الكاريبي.. ضيف شرف «معرض أبوظبي للكتاب 2025»
اليوم 19:00
التعليم والمعرفة
التعليم والمعرفة
"عائلة كارتييه".. القصة غير المروية
30 مايو 2023
التعليم والمعرفة
التعليم والمعرفة
"ركن الفن".. يحتفي بالتنوع
29 مايو 2023
التعليم والمعرفة
التعليم والمعرفة
كتاب قيمته 11 مليون درهم
29 مايو 2023
التعليم والمعرفة
التعليم والمعرفة
الدراسات الاستشرافية في "أبوظبي للكتاب"
26 مايو 2023
أخبار ذات صلة
التعليم والمعرفة
«ابن سينا».. إشعاع الشرق العلمي والفكري
26 ابريل 2025
التعليم والمعرفة
«أبوظبي الدولي للكتاب».. «مجتمع المعرفة.. معرفة المجتمع»
26 ابريل 2025
التعليم والمعرفة
«ألف ليلة وليلة».. حكايات ساحرة تعبر الأزمنة
26 ابريل 2025
التعليم والمعرفة
دول الكاريبي.. حيث تتعدّد الثقافات ويضيء التاريخ
26 ابريل 2025
التعليم والمعرفة
«ابن سينا».. إشعاع الشرق العلمي والفكري
26 ابريل 2025
التعليم والمعرفة
«أبوظبي الدولي للكتاب».. «مجتمع المعرفة.. معرفة المجتمع»
26 ابريل 2025
التعليم والمعرفة
«ألف ليلة وليلة».. حكايات ساحرة تعبر الأزمنة
26 ابريل 2025
التعليم والمعرفة
دول الكاريبي.. حيث تتعدّد الثقافات ويضيء التاريخ
26 ابريل 2025
شاهد أيضًا
الرياضة
ليفربول يعادل «القياسية 20» في «البريميرليج»
اليوم 18:37
الأخبار العالمية
بوتين يعلن هدنة لمدة 3 أيام
اليوم 23:07
الأخبار العالمية
انقطاع الكهرباء يربك مطارات أوروبا
اليوم 20:30
التعليم والمعرفة
ابن سينا.. الشخصية المحورية لـ«معرض أبوظبي الدولي للكتاب»
اليوم 20:00
الأخبار العالمية
انقطاع الكهرباء في دول أوروبية
اليوم 19:30
التعليم والمعرفة
ثقافة الكاريبي.. ضيف شرف «معرض أبوظبي للكتاب 2025»
اليوم 19:00
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©