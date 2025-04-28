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التعليم والمعرفة
ابن سينا.. الشخصية المحورية لـ«معرض أبوظبي الدولي للكتاب»
28 ابريل 2025 20:00
أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
الإمارات
أبوظبي للكتاب
معرض الكتاب
ابن سينا
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