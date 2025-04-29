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علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بتخفيف معاناة الشعب السوداني
29 ابريل 2025 19:30
المساعدات الإغاثية
أزمة السودان
الشعب السوداني
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مساعدات الإمارات
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