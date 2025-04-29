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التعليم والمعرفة
توقيع كتاب "مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في القرن الحادي والعشرين"
29 ابريل 2025 23:29
توقيع كتاب
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
أبوظبي
الإمارات
جمال سند السويدي
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