الأربعاء 30 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الإمارات تحبط تهريب عتاد عسكري للجيش السوداني
30 ابريل 2025 18:20
الجيش السوداني
السودان
الإمارات
أزمة السودان
القوات المسلحة السودانية
حمد سيف الشامسي
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
مجلس الأمن يدحض أكاذيب الجيش السوداني
29 ابريل 2025
علوم الدار
علوم الدار
تقرير أممي يدحض مزاعم القوات المسلحة السودانية
29 ابريل 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات.. دور فاعل لدعم حل الأزمة السودانية سياسياً
18 ابريل 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تطالب المجتمع الدولي بالتكاتف لحماية الشعب السوداني
17 ابريل 2025
علوم الدار
علوم الدار
أنور قرقاش: السودان بين التضليل وتفاقم المأساة الإنسانية
10 ابريل 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
الإمارات.. أيادٍ بيضاء ومصداقية عالمية على أرض السودان
علوم الدار
الإمارات: التزام راسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني
معاناة السودان
علوم الدار
مبادرات إماراتية لدعم وإغاثة اللاجئات والنازحات في السودان
علوم الدار
الإمارات.. أيادٍ بيضاء ومصداقية عالمية على أرض السودان
اليوم 01:11
علوم الدار
الإمارات: التزام راسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني
29 ابريل 2025
كلمة الاتحاد
معاناة السودان
29 ابريل 2025
علوم الدار
مبادرات إماراتية لدعم وإغاثة اللاجئات والنازحات في السودان
26 ابريل 2025
شاهد أيضًا
علوم الدار
ما هي تفاصيل محاولة تهريب عتاد عسكري للجيش السوداني؟
الأخبار العالمية
إيقاف قارب خارج عن السيطرة
اقتصاد
جناح أبوظبي بسوق السفر.. تصميم تفاعلي وتألق سياحي
علوم الدار
الإمارات تحبط تهريب عتاد عسكري للجيش السوداني
التعليم والمعرفة
المربع الرقمي يتألق في معرض أبوظبي الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
توقيع كتاب "مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في القرن الحادي والعشرين"
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©