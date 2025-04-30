من هم المتورطون في محاولة تهريب الأسلحة للجيش السوداني؟

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1 مايو 2025 00:25
الجيش السوداني
السودان
أزمة السودان
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القوات المسلحة السودانية
تهريب السلاح
عبد الفتاح البرهان
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