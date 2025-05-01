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علوم الدار
القوات المسلحة الإماراتية.. درع إنساني في نصرة المنكوبين
1 مايو 2025 17:41
توحيد القوات المسلحة
ذكرى توحيد القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
القوات المسلحة
الإمارات
الجيش الإماراتي
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