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القوات المسلحة الإماراتية.. حماية إنجازات ومكتسبات دولة الاتحاد
2 مايو 2025 10:00
توحيد القوات المسلحة
ذكرى توحيد القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
القوات المسلحة
دولة الاتحاد
الجيش الإماراتي
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