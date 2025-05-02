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علوم الدار
القوات المسلحة الإماراتية.. حماية إنجازات ومكتسبات دولة الاتحاد
2 مايو 2025 10:00
توحيد القوات المسلحة
ذكرى توحيد القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
القوات المسلحة
دولة الاتحاد
الجيش الإماراتي
الإمارات
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