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علوم الدار
القوات المسلحة الإماراتية.. قوة لردع المعتدين وحفظ الاستقرار
3 مايو 2025 10:00
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
توحيد القوات المسلحة
ذكرى توحيد القوات المسلحة
الإمارات
الجيش الإماراتي
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