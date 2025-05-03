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القوات المسلحة الإماراتية.. قوة لردع المعتدين وحفظ الاستقرار
3 مايو 2025 10:00
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
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