حادث دهس أطفال في اليابان

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«من بكين إلى العين».. فعالية تعزز الروابط الثقافية الإماراتية الصينية
تحذيرات من تحول غزة إلى «مقبرة جماعية»
«البنتاجون»: استهدفنا ألف موقع حوثي منذ منتصف مارس
شي: الاقتصاد الصيني يجب أن يتكيف مع التغيرات الخارجية
مقتل 35 فلسطينياً وإصابة 109 خلال 24 ساعة في غزة
الكرملين: السلام يحتاج إلى وقت وننتظر إشارات كييف
غوتيريش: إدخال المساعدات إلى غزة غير قابل للتفاوض
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السلطات السورية تنشر قواتها في «صحنايا» لضمان الاستقرار
مداولات «العدل الدولية» تحذر من إعاقة إسرائيل لعمل «الأونروا»
الإمارات.. تاريخ حافل في دعم لبنان ومستقبل واعد لعلاقات البلدين
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1 مايو 2025 21:01
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