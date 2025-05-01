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جلسة تناقش «مائة قصيدة وقصيدة مُغنّاة» في «أبوظبي للكتاب»
«الإماراتي لكتب اليافعين» يشكّل مجلساً استشارياً جديداً
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يطلق إصدارين يوثقان مراحل مهمة في تاريخ الإمارات
مركز جامع الشيخ زايد الكبير يدشن ثلاثة إصدارات خلال «أبوظبي للكتاب»
«من بكين إلى العين».. فعالية تعزز الروابط الثقافية الإماراتية الصينية
تحذيرات من تحول غزة إلى «مقبرة جماعية»
«البنتاجون»: استهدفنا ألف موقع حوثي منذ منتصف مارس
شي: الاقتصاد الصيني يجب أن يتكيف مع التغيرات الخارجية
مقتل 35 فلسطينياً وإصابة 109 خلال 24 ساعة في غزة
الكرملين: السلام يحتاج إلى وقت وننتظر إشارات كييف
غوتيريش: إدخال المساعدات إلى غزة غير قابل للتفاوض
35 مليار دولار خسائر القطاعات الاقتصادية في غزة
لبنان: ضرورة تفعيل لجنة الإشراف على إيقاف إطلاق النار مع إسرائيل
السلطات السورية تنشر قواتها في «صحنايا» لضمان الاستقرار
مداولات «العدل الدولية» تحذر من إعاقة إسرائيل لعمل «الأونروا»
الإمارات.. تاريخ حافل في دعم لبنان ومستقبل واعد لعلاقات البلدين
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الإمارات تدين استخدام الجيش السوداني مجلس الأمن لترويج الأكاذيب
1 مايو 2025 22:40
الجيش السوداني
الإمارات
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أزمة السودان
القوات المسلحة السودانية
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
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