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علوم الدار
الإمارات تدين استخدام الجيش السوداني مجلس الأمن لترويج الأكاذيب
1 مايو 2025 22:40
الجيش السوداني
الإمارات
السودان
أزمة السودان
القوات المسلحة السودانية
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
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