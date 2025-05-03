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فريق الأمم المتحدة يدحض أكاذيب القوات المسلحة السودانية بحق الإمارات
3 مايو 2025 18:05
الأمم المتحدة
الإمارات
السودان
القوات المسلحة السودانية
الجيش السوداني
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