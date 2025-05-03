الإمارات تؤكد التزامها بتخفيف معاناة الشعب السوداني

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الأمم المتحدة: الحصار يقود غزة إلى «أسوأ سيناريو»
واشنطن تستبعد التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا قريباً
جلسة بـ«أنور قرقاش الدبلوماسية»: تحالف القوات المسلحة و«الإخوان» سبب رئيسي لمشكلات السودان
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أبوظبي ترصد المشوهات من دون تدخل بشري
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ولي عهد رأس الخيمة يشهد تخريج وتوظيف 100 مواطن
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الإمارات تؤكد التزامها بتخفيف معاناة الشعب السوداني
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