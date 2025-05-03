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الإمارات تدين استخدام الجيش السوداني مجلس الأمن لترويج الأكاذيب
3 مايو 2025 22:00
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القوات المسلحة السودانية
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من هم المتورطون في محاولة تهريب الأسلحة للجيش السوداني؟
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