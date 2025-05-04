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قوات البرهان تستخدم الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين
4 مايو 2025 20:00
فولكر تورك
عبدالفتاح البرهان
الجيش السوداني
القوات المسلحة السودانية
الأمم المتحدة
حقوق الإنسان
الخرطوم
السودان
الأسلحة الكيميائية
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علوم الدار
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