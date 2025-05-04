الإمارات والشعب السوداني.. دعم راسخ لاستقرار أرض النيلين

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الإمارات.. تحركات فاعلة لمعالجة تداعيات الأزمة في السودان
«الفارس الشهم 3» تدعم مرضى السرطان جنوب غزة
الإمارات.. نزاهة تنسف ادعاءات القوات المسلحة السودانيـة
«الأغذية العالمي»: 3.5 مليون طفل وامرأة في اليمن يعانون سوء تغذية حاداً
الإمارات.. صوت ينادي بالسلام وإنقاذ شعب السودان
الكرملين: الهدنة تهدف إلى «اختبار استعداد» كييف للسلام
«أكسيوس»: اتفاق قريب بشأن إدخال مساعدات إنسانية
زيلينسكي: لقائي ترامب في الفاتيكان كان «الأفضل»
غارات إسرائيلية جديدة توقع عشرات القتلى
مصر: السياسات الإسرائيلية تؤجج الوضع الإقليمي
«تريندز» شريك معرفي في قمة حوكمة التقنيات الناشئة بأبوظبي
المدير التنفيذي للصحة الرقمية في دائرة الصحة - أبوظبي لـ«الاتحاد»: الذكاء الاصطناعي يرسم آفاقاً واعدة لمستقبل القطاع الصحي
نهيان بن مبارك يحضر أفراح المزروعي والحميري في سويحان
محمد بن سعود: الإمارات واحة مزهرة للتسامح والتعايش
بتوجيهات ولي عهد الفجيرة.. انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «نشء الفجيرة - رواد التقنية»
مسارات للدراجات الهوائية بمناطق في جزيرة أبوظبي
عبدالله بن سالم القاسمي يقدم واجب العزاء في وفاة دانة الظاهري
فريق طبي إماراتي «الأول» في مسابقة «الدولي للأمراض الجلدية»
6 أطنان بذور محلية لتعزيز التنوع البيئي في محميات ومناطق الظفرة
تعاون بين «الأعلى للأمومة والطفولة» و«صقّاري الإمارات»
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الإمارات والشعب السوداني.. دعم راسخ لاستقرار أرض النيلين
4 مايو 2025 21:00
المساعدات الإماراتية
الدبلوماسية الإماراتية
أزمة السودان
الإمارات
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من هم المتورطون في محاولة تهريب الأسلحة للجيش السوداني؟
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الإمارات.. مساع دؤوبة لإنقاذ السودان
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