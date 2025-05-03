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ثوران بركان كيلاويا.. مشاهد لم تحدث منذ 30 عاماً
3 مايو 2025 21:18
مشاهد لم تحدث منذ 30 عاماً في هاواي.. ثوران بركان "كيلاويا" يتسبب في إطلاق حمم بارتفاع يصل إلى نحو 100.5 متر
بركان
بركان كيلاويا
هاواي
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