الإثنين 5 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
«البابا ترامب».. صورة تثير الجدل
4 مايو 2025 22:53
ترامب
دونالد ترامب
الولايات المتحدة
أميركا
الرئيس الأميركي
الذكاء الاصطناعي
بابا الفاتيكان
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تغييرات ترامب.. روبيو مستشاراً ووالتز سفيراً
2 مايو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب مازحاً: أحب أن أكون بابا الفاتيكان
1 مايو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
برجر "ترامب"
24 ابريل 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: ماسك رجل ذكي واستثنائي
24 ابريل 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
كيف قلب ترامب النظام الجيوسياسي العالمي في 100 يوم؟
23 ابريل 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
الخزانة الأميركية: دعم كامل للشركات العائدة
اقتصاد
دمج الـ AI بالمدارس الأميركية من الروضة للثاني عشر
اقتصاد
خلدون المبارك يناقش مع كبار المسؤولين في واشنطن خطط الإمارات الاستثمارية في أميركا
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
الأخبار العالمية
الخزانة الأميركية: دعم كامل للشركات العائدة
29 ابريل 2025
اقتصاد
دمج الـ AI بالمدارس الأميركية من الروضة للثاني عشر
28 ابريل 2025
اقتصاد
خلدون المبارك يناقش مع كبار المسؤولين في واشنطن خطط الإمارات الاستثمارية في أميركا
27 ابريل 2025
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
27 ابريل 2025
شاهد أيضًا
التعليم والمعرفة
«أبوظبي للكتاب 2025 ».. وجهة مفضلة لطلاب المدارس
التعليم والمعرفة
أطباق وثقافات في «أبوظبي للكتاب»
الأخبار العالمية
«البابا ترامب».. صورة تثير الجدل
علوم الدار
الإمارات تحتفي بالذكرى الـ49 لتوحيد قواتها المسلحة
الأخبار العالمية
الإمارات والسودان.. تاريخ حافل بالدعم الإنساني
الأخبار العالمية
الإمارات والشعب السوداني.. دعم راسخ لاستقرار أرض النيلين
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©