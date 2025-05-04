لماذا الإمارات أمام محكمة العدل الدولية؟

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الجيش الإسرائيلي يواصل نسف المنازل في غزة ورفح
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تشكيل لجنة فلسطينية لحشد الدعم الدولي من أجل وقف للحرب
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الإمارات ضيف شرف الدورة الـ 20 للملتقى الإعلامي العربي بالكويت
حمدان بن محمد والشيوخ يحضرون أفراح تريم والطنيجي
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لماذا الإمارات أمام محكمة العدل الدولية؟
5 مايو 2025 00:55
الإمارات
محكمة العدل الدولية
السودان
القوات المسلحة السودانية
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