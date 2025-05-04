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علوم الدار
لماذا الإمارات أمام محكمة العدل الدولية؟
5 مايو 2025 00:55
الإمارات
محكمة العدل الدولية
السودان
القوات المسلحة السودانية
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