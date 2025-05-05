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موانئ أبوظبي تطور منطقة «كيزاد شرق بورسعيد» في مصر
5 مايو 2025 18:00
موانئ أبوظبي
الإمارات
مصر
كيزاد
بورسعيد
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