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تراجع «OpenAI» عن «خطة الربحية» بعد عاصفة الانتقادات وقضية ماسك
6 مايو 2025 18:56
أوبن إي آي
إيلون ماسك
سام ألتمان
الذكاء الاصطناعي
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