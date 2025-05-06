الأربعاء 7 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ترامب يعلن استسلام الحوثيين
7 مايو 2025 00:24
الحوثيين
الحوثي
اليمن
دونالد ترامب
الولايات المتحدة
الرئيس الأميركي
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا أقال ترامب مدير وكالة الأمن القومي؟
5 ابريل 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماذا قال ترامب عن بقاء إيلون ماسك في منصبه؟
5 ابريل 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل تنجح أميركا في تنفيذ «القبة الذهبية»؟
5 ابريل 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يدرج "الحوثي" على قائمة المنظمات الإرهابية
23 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من هم أبرز الغائبين عن حفل تنصيب ترامب؟
21 يناير 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
الكرملين: لقاء ترامب وبوتين ضروري لكنه بحاجة إلى تحضيرات كثيرة
اقتصاد
الرسوم الأميركية الجمركية تعيد رسم خريطة العالم الاقتصادية
الأخبار العالمية
زيلينسكي: لقائي ترامب في الفاتيكان كان «الأفضل»
الأخبار العالمية
الخزانة الأميركية: دعم كامل للشركات العائدة
الأخبار العالمية
الكرملين: لقاء ترامب وبوتين ضروري لكنه بحاجة إلى تحضيرات كثيرة
اليوم 02:41
اقتصاد
الرسوم الأميركية الجمركية تعيد رسم خريطة العالم الاقتصادية
5 مايو 2025
الأخبار العالمية
زيلينسكي: لقائي ترامب في الفاتيكان كان «الأفضل»
4 مايو 2025
الأخبار العالمية
الخزانة الأميركية: دعم كامل للشركات العائدة
29 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©