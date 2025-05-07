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كأس العالم 2026.. ماذا يريد ترامب؟
7 مايو 2025 18:02
تفاصيل ما جاء في اجتماع فريق العمل الذي حضره رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس حول كأس العالم لكرة القدم 2026 الذي تستضيفه أميركا وكندا والمكسيك.
كأس العالم
دنالد ترامب
الفيفا
كرة القدم
الرئيس الأميركي
كندا
المكسيك
جياني إنفانتينو
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