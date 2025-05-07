كأس العالم 2026.. ماذا يريد ترامب؟

تفاصيل ما جاء في اجتماع فريق العمل الذي حضره رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس حول كأس العالم لكرة القدم 2026 الذي تستضيفه أميركا وكندا والمكسيك.