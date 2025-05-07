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الأخبار العالمية
«زمرة البرهان» تواصل جرائمها بحق الشعب السوداني
7 مايو 2025 18:19
عبدالفتاح البرهان
الإمارات
السودان
الشعب السوداني
محكمة العدل الدولية
لاهاي
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