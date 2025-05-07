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المجر تردّ على خطة الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الطاقة الروسية
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
سلوفاكيا تنتقد خطة أوروبية لحظر واردات الغاز الروسي
الرئيس المصري يعلن عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع اليونان
خالد بن محمد بن زايد يشهد الإعلان عن تطوير مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس
مقتل 10 جنود بهجوم في النيجر
اليوم.. انطلاق مراسم انتخاب بابا الفاتيكان الجديد
«الوطني الاتحادي» يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية في أذربيجان
الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في غزة لا يمكن تحمله
فلسطين تطالب بتحرك دولي إزاء دعوات لقصف مخازن الغذاء بغزة
الأمم المتحدة تحذر من خطورة «تسييس» العمل الإنساني في غزة
الأردن: ضرورة وقف إطلاق النار فوراً واستئناف دخول المساعدات
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مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في الضفة الغربية
فرنسا: خطة إسرائيل لتوسيع احتلال غزة تتعارض مع القانون الدولي
الصين تعارض خطة إسرائيل لتوسيع الحرب
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الإمارات.. دور بارز لإغاثة الشعب السوداني
7 مايو 2025 18:29
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السودان
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