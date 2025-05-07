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الإمارات تؤكد عدم اعترافها بقرار سلطة بورتسودان
7 مايو 2025 22:56
الإمارات
السودان
بورتسودان
محكمة العدل الدولية
وزارة الخارجية
الشعب السوداني
المساعدات الإماراتية
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