الخميس 8 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
وداعاً محمد بن سعيد القبيسي
8 مايو 2025 01:16
محمد القبيسي
أبوظبي
جمعية أبوظبي التعاونية
نادي الوحدة
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
لماذا الإمارات أمام محكمة العدل الدولية؟
5 مايو 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تحتفي بالذكرى الـ49 لتوحيد قواتها المسلحة
4 مايو 2025
علوم الدار
علوم الدار
رسائل شكر وعرفان من أهل السودان إلى الإمارات
3 مايو 2025
علوم الدار
علوم الدار
3 إنتاجات فنية جديدة في أبوظبي
3 مايو 2025
علوم الدار
علوم الدار
مهرجان «بوابة السودان».. تراث ومحبة ورسالة شكر للإمارات
3 مايو 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. المهرجان الختامي لسباقات الهجن يُدشن منافساته اليوم
علوم الدار
«قمة التقنيات الناشئة» تؤسس لمرحلة جديدة في حوكمة التكنولوجيا عالمياً
علوم الدار
«التنمية الأسرية» تُعرّف بأنشطة «أندية بركة الدار»
علوم الدار
«أبوظبي للطفولة المبكرة» تكرم خريجي برنامج «تطوير مهارات العمل الاجتماعي»
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. المهرجان الختامي لسباقات الهجن يُدشن منافساته اليوم
8 مايو 2025
علوم الدار
«قمة التقنيات الناشئة» تؤسس لمرحلة جديدة في حوكمة التكنولوجيا عالمياً
8 مايو 2025
علوم الدار
«التنمية الأسرية» تُعرّف بأنشطة «أندية بركة الدار»
8 مايو 2025
علوم الدار
«أبوظبي للطفولة المبكرة» تكرم خريجي برنامج «تطوير مهارات العمل الاجتماعي»
8 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©