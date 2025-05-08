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علوم الدار
خطبة الجمعة: الصمت.. ترفُّع وحكمة⁣
8 مايو 2025 17:30
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
صلاة الجمعة
الإمارات
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خطبة الجمعة
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