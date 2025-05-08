الخميس 8 مايو 2025
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لقاء بوتين والرئيس الصيني في الكرملين
8 مايو 2025 18:30
الحرب العالمية الثانية
بوتين
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شي جين بينج
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
الرئيس الصيني
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