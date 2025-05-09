إنشاء قاعدة بيانات للمصابين بالثلاسيميا

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«سلطة بورتسودان».. مناورات هزيلة لإفشال جهود السلام
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ليو الرابع عشر يوجه «نداء سلام» إلى جميع الشعوب
موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة
106 قتلى و367 مصاباً إثر قصف إسرائيلي على غزة
خبراء فرنسيون: رفض دعوى «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي
محمد بن راشد: «طيران الإمارات» جسر تنموي ينقلنا نحو المستقبل
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الإمارات تتصدر عربياً في التنمية البشرية
الإمارات تضيء على الإنجازات في مجال الرعاية الصحية
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سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي
محمد الشرقي يلتقي البروفيسور نهيان هلال المري
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9 مايو 2025 19:02
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