أبرز أحداث الأسبوع حول العالم

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«سلطة بورتسودان».. مناورات هزيلة لإفشال جهود السلام
«الأونروا»: غزة أرض اليأس وتواجه جوعاً لا مثيل له
ليو الرابع عشر يوجه «نداء سلام» إلى جميع الشعوب
موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة
106 قتلى و367 مصاباً إثر قصف إسرائيلي على غزة
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الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لمواجهة الجوع في غزة
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الإمارات تترأّس حفل إطلاق تقرير «حالة التمريض العالمي 2025»
سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي
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