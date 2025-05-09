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«سلطة بورتسودان».. مناورات هزيلة لإفشال جهود السلام
«الأونروا»: غزة أرض اليأس وتواجه جوعاً لا مثيل له
ليو الرابع عشر يوجه «نداء سلام» إلى جميع الشعوب
موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة
106 قتلى و367 مصاباً إثر قصف إسرائيلي على غزة
خبراء فرنسيون: رفض دعوى «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي
محمد بن راشد: «طيران الإمارات» جسر تنموي ينقلنا نحو المستقبل
الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لمواجهة الجوع في غزة
الإمارات تتصدر عربياً في التنمية البشرية
الإمارات تضيء على الإنجازات في مجال الرعاية الصحية
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«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بقرار «العدل الدولية»
الإمارات تترأّس حفل إطلاق تقرير «حالة التمريض العالمي 2025»
سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي
محمد الشرقي يلتقي البروفيسور نهيان هلال المري
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«الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة»: غداً آخر موعد للتسجيل في «الدبلوم المهني»
إطلاق مسرّعات «تيسير بناء المساجد»
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مساجد دبي تطلق برنامجاً توعوياً عن موسم الحج
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أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط بـ100 مليون درهم
9 مايو 2025 22:35
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