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رئيس مايكروسوفت يستشهد بريادة أبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي
10 مايو 2025 01:03
أبوظبي
مايكروسوفت
أميركا
مجلس الشيوخ الأميركي
الكونغرس الأميركي
الذكاء الاصطناعي
براد سميث
شركة مايكروسوفت
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