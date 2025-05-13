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علوم الدار
الإمارات وأميركا.. 53 عاماً من العلاقات الدبلوماسية
13 مايو 2025 15:30
أميركا
الإمارات
العلاقات الدبلوماسية
الإمارات وأميركا
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