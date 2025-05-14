الأربعاء 14 مايو 2025
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حرائق ضخمة تشتعل في غابات مينيسوتا
14 مايو 2025 18:22
مكافحة الحرائق
حرائق غابات
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ولاية مينيسوتا
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حرائق الغابات
الحرائق
حريق غابات
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