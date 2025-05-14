الأربعاء 14 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
الإمارات وأميركا.. شراكة في مكافحة التغير المناخي
14 مايو 2025 18:37
الطاقة النظيفة
المناخ
مكافحة التغير المناخي
التغيرات المناخية
أميركا
التغير المناخي
الإمارات
تغير المناخ
الطاقة المتجددة
الإمارات وأميركا
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات وأميركا.. شراكة تمتد إلى الفضاء
13 مايو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات وأميركا.. رؤية مشتركة لعالم أكثر استقراراً
13 مايو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
برنامج الدخول العالمي
27 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وأميركا.. الاستدامة هدف مشترك
23 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وأميركا نموذج للعمل المشترك لعالم آمن مناخياً
22 سبتمبر 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
رئيس «مايكروسوفت» يدعو لاستلهام نموذج أبوظبي المتقدم في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
اختتام فعاليات ملتقى عجمان للاستدامة البيئية
علوم الدار
الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة التوجيهية لشراكة البنك الدولي في أبوظبي
الترفيه
الطيور تدفع فاتورة «التغير المناخي»
علوم الدار
رئيس «مايكروسوفت» يدعو لاستلهام نموذج أبوظبي المتقدم في الذكاء الاصطناعي
10 مايو 2025
علوم الدار
اختتام فعاليات ملتقى عجمان للاستدامة البيئية
9 مايو 2025
علوم الدار
الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة التوجيهية لشراكة البنك الدولي في أبوظبي
3 مايو 2025
الترفيه
الطيور تدفع فاتورة «التغير المناخي»
3 مايو 2025
شاهد أيضًا
علوم الدار
الإمارات والولايات المتحدة.. رؤية استشرافية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات وأميركا.. علاقات شاملة منذ تأسيس الدولة
اقتصاد
الإمارات وأميركا.. استثمارات استراتيجية بالاقتصاد الجديد
الأخبار العالمية
الإمارات وأميركا.. شراكة في مكافحة التغير المناخي
الأخبار العالمية
حرائق ضخمة تشتعل في غابات مينيسوتا
الأخبار العالمية
بصفتها رئيساً للمجموعة العربية.. الإمارات تطالب مجلس الأمن بوقف الحرب على غزة
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©