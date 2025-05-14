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اقتصاد
الإمارات وأميركا.. استثمارات استراتيجية بالاقتصاد الجديد
14 مايو 2025 19:00
أميركا
الإمارات
الاستثمارات
الإمارات وأميركا
الاقتصاد
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