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بصفتها رئيساً للمجموعة العربية.. الإمارات تطالب مجلس الأمن بوقف الحرب على غزة
14 مايو 2025 18:15
حرب غزة
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