الأربعاء 14 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الإمارات والولايات المتحدة.. رؤية استشرافية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي
14 مايو 2025 20:00
الولايات المتحدة
الإمارات والولايات المتحدة
أميركا
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
الإمارات وأميركا
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات والولايات المتحدة.. شراكة ممتدة منذ 5 عقود
17 مارس 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وأميركا.. رؤى طموحة لمستقبل التكنولوجيا
22 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات والولايات المتحدة تشكلان قوة حاسمة للتغيير الإيجابي
21 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
رئيس الدولة يجري زيارة تاريخية إلى الولايات المتحدة
19 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
ماذا قال جون كيربي عن زيارة رئيس الدولة إلى الولايات المتحدة؟
19 سبتمبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» وأميركا.. شراكة استراتيجية ومصالح مشتركة
الأخبار العالمية
«مايكروسوفت» تقلص قوتها العاملة عالمياً
الأخبار العالمية
ولي العهد السعودي وترامب يوقعان اتفاقية «شراكة اقتصادية استراتيجية»
علوم الدار
برعاية وحضور نهيان بن مبارك.. مدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي تكرم لبنى القاسمي بجائزة القيادة المجتمعية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» وأميركا.. شراكة استراتيجية ومصالح مشتركة
اليوم 01:10
الأخبار العالمية
«مايكروسوفت» تقلص قوتها العاملة عالمياً
13 مايو 2025
الأخبار العالمية
ولي العهد السعودي وترامب يوقعان اتفاقية «شراكة اقتصادية استراتيجية»
13 مايو 2025
علوم الدار
برعاية وحضور نهيان بن مبارك.. مدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي تكرم لبنى القاسمي بجائزة القيادة المجتمعية
13 مايو 2025
شاهد أيضًا
علوم الدار
الإمارات والولايات المتحدة.. رؤية استشرافية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات وأميركا.. علاقات شاملة منذ تأسيس الدولة
اقتصاد
الإمارات وأميركا.. استثمارات استراتيجية بالاقتصاد الجديد
الأخبار العالمية
الإمارات وأميركا.. شراكة في مكافحة التغير المناخي
الأخبار العالمية
حرائق ضخمة تشتعل في غابات مينيسوتا
الأخبار العالمية
بصفتها رئيساً للمجموعة العربية.. الإمارات تطالب مجلس الأمن بوقف الحرب على غزة
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©