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ترامب يغادر قطر متوجهاً إلى أبوظبي
15 مايو 2025 15:07
ترامب
دونالد ترامب
قطر
العلاقات الإماراتية الأميركية
أميركا
الإمارات وأميركا
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