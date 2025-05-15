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علوم الدار
بحضور رئيس الدولة.. ترامب يبدي إعجابه بقصر الوطن
15 مايو 2025 21:06
رئيس الدولة
الرئيس الأميركي
أميركا
دونالد ترامب
ترامب
قصر الوطن
محمد بن زايد
الإمارات وأميركا
العلاقات الإماراتية الأميركية
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