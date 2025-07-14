إرث زايد.. أثر يستمر

الثلاثاء 15 يوليو 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الإمارات: ملتزمون بدعم جهود إعادة إعمار أوكرانيا
دعوة أممية إلى حماية المدنيين ومنع التحريض في سوريا
واشنطن: نأمل في التوصل لاتفاق بشأن غزة خلال أسبوع
4 قتلى بتحطم طائرة في مطار لندن
مقتل 5 أطفال بقصف «حوثي» في تعز
العراق: تخلي «العمال الكردستاني» عن السلاح يرسخ استقرار المنطقة
اتهامات لإسرائيل بانتهاج «حرب تعطيش» ضد أهالي غزة
120 قتيلاً فلسطينياً و557 جريحاً خلال 24 ساعة
«اليونيسيف»: 5800 طفل مصاب بسوء التغذية في يونيو
مباحثات أوروبية إسرائيلية حول إدخال المساعدات
دبلوماسيون من 20 دولة يطلعون على اعتداءات المستوطنين في الضفة
رئيس زامبيا وشخبوط بن نهيان يبحثان العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها
نجاح نشر الألواح الشمسية للقمر العربي «813»
تريندز و«مركز التجارة والتعاون (CTC)» يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجي
نهيان بن مبارك: المبتعثون طلائع قادة المستقبل
انطلاق «أسبوع العين للشباب» بمشاركة واسعة
«حلول شبابية» يكرم الفائزين والمتأهلين للمراحل النهائية
قمة الإعلام العربي تعقد أعمالها من 31 مارس إلى 2 أبريل 2026
مبادرات رائدة لدعم كبار المواطنين في «ليوا للرطب»
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في مهرجان ليوا للرطب
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
إرث زايد.. أثر يستمر
15 يوليو 2025 01:40
الإمارات
أبوظبي
المساعدات
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإماراتية
إرث زايد
إرث زايد الإنساني
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
ريادة إماراتية في إغاثة اللاجئين
20 يونيو 2025
علوم الدار
علوم الدار
من الإمارات إلى تشاد.. غذاء ودواء لـ 15,000 لاجئ سوداني
28 مايو 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات ترسل 3 آلاف سلة غذائية لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد
27 مايو 2025
علوم الدار
علوم الدار
مباردة إماراتية جديدة لدعم اللاجئين السودانيين
27 مايو 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بتخفيف معاناة الشعب السوداني
29 ابريل 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
«إعداد طلبة البعثات».. تمكين شامل لتمثيل الإمارات عالمياً بثقة وكفاءة
14 يوليو 2025
الترفيه
ياسمين وشريف سفيرا حملة «حيّاكم في أبوظبي» الصيفية
14 يوليو 2025
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان «ليوا للرطب» ينطلق اليوم
14 يوليو 2025
علوم الدار
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الصيعري في أبوظبي
14 يوليو 2025
علوم الدار
«إعداد طلبة البعثات».. تمكين شامل لتمثيل الإمارات عالمياً بثقة وكفاءة
14 يوليو 2025
الترفيه
ياسمين وشريف سفيرا حملة «حيّاكم في أبوظبي» الصيفية
14 يوليو 2025
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان «ليوا للرطب» ينطلق اليوم
14 يوليو 2025
علوم الدار
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الصيعري في أبوظبي
14 يوليو 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
حريق في دار مسنين بولاية ماساتشوستس الأميركية
اليوم 01:48
الأخبار العالمية
لماذا تعد «تاليسمان سيبر» المناورة الأكبر على الإطلاق في أستراليا؟
اليوم 01:46
علوم الدار
إرث زايد.. أثر يستمر
اليوم 01:40
علوم الدار
«سكنك مسؤوليتك»
14 يوليو 2025
الأخبار العالمية
انهيار عقار مأهول بمصر
13 يوليو 2025
الأخبار العالمية
ترامب يفرض 30% على المكسيك والاتحاد الأوروبي
13 يوليو 2025
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©