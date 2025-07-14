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حريق في دار مسنين بولاية ماساتشوستس الأميركية
15 يوليو 2025 01:48
حريق
دار مسنين
ماساتشوستس
الولايات المتحدة
أميركا
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