الخميس 17 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
الإمارات.. وجهة السياحة الذكية
16 يوليو 2025 20:55
الإمارات
السياحة
الفنادق
الذكاء الاصطناعي
المنتجعات
المنتجعات الفندقية
قطاع الضيافة
أوراكل
إنترنت الأشياء
أبوظبي
فيديوهات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
مطار زايد الدولي.. مركز النمو والازدهار لشركات الطيران
اليوم 18:21
اقتصاد
اقتصاد
شيخة النويس.. من قلب أبوظبي لقيادة منظمة الأمم المتحدة للسياحة
30 مايو 2025
اقتصاد
اقتصاد
اتفاقية بين دائرة الطاقة - أبوظبي و"اسياسوفت"
28 مايو 2025
اقتصاد
اقتصاد
اصنع في الإمارات 2025.. النسخة الأضخم
19 مايو 2025
اقتصاد
اقتصاد
اليوم.. تيم لاب فينومينا أبوظبي يستقبل الزوار
18 ابريل 2025
أخبار ذات صلة
اقتصاد
فيتش: ازدهار متواصل لقطاع السياحة في الإمارات
الذكاء الاصطناعي
«قضاء أبوظبي» توظف الذكاء الاصطناعي لإنجاز معاملات الكاتب العدل والتوثيقات
الذكاء الاصطناعي
شرطة أبوظبي تفوز بجائزة ««المشاريع الريادية»
اقتصاد
13.5 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات خلال الربع الأول
اقتصاد
فيتش: ازدهار متواصل لقطاع السياحة في الإمارات
9 يوليو 2025
الذكاء الاصطناعي
«قضاء أبوظبي» توظف الذكاء الاصطناعي لإنجاز معاملات الكاتب العدل والتوثيقات
5 يوليو 2025
الذكاء الاصطناعي
شرطة أبوظبي تفوز بجائزة ««المشاريع الريادية»
4 يوليو 2025
اقتصاد
13.5 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات خلال الربع الأول
18 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©