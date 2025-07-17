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أمطار بمعدل غير مسبوق في كوريا الجنوبية
17 يوليو 2025 19:02
الأمطار
هطول الأمطار
كوريا الجنوبية
الأمطار الغزيرة
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