الخميس 17 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
يوم عهد الاتحاد.. ترسيخ للهوية الوطنية
17 يوليو 2025 21:42
الشيخ زايد
الإمارات
تاريخ الإمارات
يوم عهد الاتحاد
الدستور الإماراتي
دستور الإمارات
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
"عهد الاتحاد".. تأكيد على القيم الوطنية للإمارات
اليوم 22:21
علوم الدار
علوم الدار
معالي عبد الرحيم الهاشمي يزور صحيفة الاتحاد
26 يونيو 2025
علوم الدار
علوم الدار
يوم زايد للعمل الإنساني.. نهج العطاء الأصيل
19 مارس 2025
علوم الدار
علوم الدار
يوم عهد الاتحاد
19 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
يوم عهد الاتحاد
18 يوليو 2024
أخبار ذات صلة
الرياضة
«القوس والسهم» يعتمد أجندة البطولات المحلية والخارجية
الرياضة
عجمان يكسب «الودية الأولى»
الرياضة
بوجاتشار يعود إلى قمة «طواف فرنسا»
الرياضة
عروض روسية وأوروبية ومحلية لـ «ثلاثي» العين
الرياضة
«القوس والسهم» يعتمد أجندة البطولات المحلية والخارجية
اليوم 21:49
الرياضة
عجمان يكسب «الودية الأولى»
اليوم 20:34
الرياضة
بوجاتشار يعود إلى قمة «طواف فرنسا»
اليوم 20:17
الرياضة
عروض روسية وأوروبية ومحلية لـ «ثلاثي» العين
اليوم 19:01
شاهد أيضًا
علوم الدار
"عهد الاتحاد".. تأكيد على القيم الوطنية للإمارات
علوم الدار
يوم عهد الاتحاد.. ترسيخ للهوية الوطنية
الأخبار العالمية
عملات السياح تهدد صخور "جسر العملاق" في أيرلندا
الأخبار العالمية
أمطار بمعدل غير مسبوق في كوريا الجنوبية
الأخبار العالمية
ما العلاقة بين إلغاء عطلتين رسميتين والاستراتيجية الدفاعية في فرنسا؟
الترفيه
"أكاديمية الفجيرة" تطلق دبلوم الفنون الموسيقية
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©