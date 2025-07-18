يوم عهد الاتحاد

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قصف إسرائيلي يستهدف الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة
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ذياب بن محمد بن زايد: التزام راسخ بدعم الأسرة وتمكينها باعتبارها نواة المجتمع وأساس استقراره
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قادة مؤسسات كبرى يثمِّنون دعم الإمارات للوالدين العاملين
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18 يوليو 2025 18:06
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