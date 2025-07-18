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علوم الدار
زيارات رئيس الدولة.. مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع
18 يوليو 2025 20:00
ألبانيا
تركيا
رئيس الدولة
المجر
الإمارات
محمد بن زايد
صربيا
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